США не будут на этой неделе объявлять об ужесточении антироссийских санкций

Вашингтон не планирует на этой неделе объявлять об ужесточении санкций против Москвы. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, пишет ТАСС.

«Исключаете ли вы, что эти российские санкции будут на этой неделе?» — спросил журналист.

«На этой неделе? Да. Я не будут исключать [что- либо относительно] дальнейшего» — ответила Псаки.

Она уточнила, что в пятницу, 9 апреля, Белый дом планирует сделать заявления, касающиеся бюджета страны.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал линию США в отношении России «тупой» и «тупиковой». По его словам, продолжать гнуть эту линию спустя годы после введения первых санкций бессмысленно и не приносит никакого эффекта.

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков согласился со словами министра иностранных дел.