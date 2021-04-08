Госдеп: Россия «привнесла нестабильность» в отношения с США

Россия «привнесла нестабильность» в отношения с США. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, пишет ТАСС.

«До настоящего момента именно российское правительство, Кремль привносил эту нестабильность в отношения, в том числе и через злонамеренную деятельность», — сказал дипломат.

Он уточнил, что Вашингтон может и будет стремиться к стабильным и предсказуемым отношениям.

Прайс отметил, что «не хотел бы анонсировать», что могло бы произойти, если «Москва продолжит идти по этой дороге». В то же время он подчеркнул, что США дали понять, что будут привлекать Кремль к ответственности.

«Президент [США Джо] Байден очень четко дал понять, что Россия будет привлечена к ответственности. Президент Байден — человек слова», — сказал руководитель пресс-службы Госдепартамента.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал линию США в отношении России «тупой» и «тупиковой». По его словам, продолжать гнуть эту линию спустя годы после введения первых санкций бессмысленно и не приносит никакого эффекта.

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков согласился со словами министра иностранных дел.