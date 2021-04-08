МИД Турции вызвал посла Италии из-за слов премьера об Эрдогане

Министерство иностранных дел Турции вызвало посла Италии в стране Массимо Гайани, пишет Reuters.

По имеющейся информации это связано с тем, что ранее премьер-министр Италии Марио Драги раскритиковал турецкого лидера Тайипа Эрдогана после ситуации со стулом для главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен. Драги также назвал Эрдогана диктатором.

Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен осталась без стула в ходе встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

В мероприятии также принял участие глава Евросовета Шарль Мишель. На кадрах опубликованного видео заметно, что ситуацию разрешили тем, что фон дер Ляйен смогла присесть на стоящий в помещении диван. Эрдоган отметил, что такой инцидент мог произойти из-за ошибки с кабинетом, в котором должно было проходить мероприятие.

До этого Урсула фон дер Ляйен сообщала об ухудшении ситуации с коронавирусом в Евросоюзе. Главной причиной такого положения дел фон дер Ляйен считает замедление темпов вакцинации жителей стран Евросоюза.