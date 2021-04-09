Блинкен объяснил политику Белого дома в отношении России

Глава Госдепа США Энтони Блинкен объяснил жесткие высказывания американского президента Джо Байдена в адрес российского коллеги Владимира Путина. Об этом сообщает The Washington Post.

Соответствующее заявление он сделал в интервью журналисту Дэвиду Игнатиусу, на основе которого он написал статью.

Так, госсекретарь отметил, что в вопросе отношений с Москвой Белый дом придерживается принципов прагматизма. В связи с этим, по его словам, глава американской администрации допускает резкие заявления, однако он готов вести сотрудничество с Россией.

«Он четко видит две вещи. Ему необходимо привлекать Россию к ответственности за любые враждебные действия, которые она предпринимает, и в то же время он остается открытым к сотрудничеству в сферах, представляющих взаимный интерес», — заявил Блинкен.

Глава Госдепа подчеркнул, что Байден ориентируется на «критерии целесообразности» в отношении Москвы.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин остается сторонником выстраивания добрых отношений с США.

Очередной виток напряженности в отношениях между Россией и США начался после того, как президент США Джо Байден в одном из интервью заявил, что его российский коллега Владимир Путин ответит за вмешательства в американские выборы, которые якобы совершала Москва. Также Байден высказал оскорбления лично в адрес главы РФ.