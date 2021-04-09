На Украине объявили о встрече Зеленского, Макрона и Меркель без Путина

Заместитель руководителя офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что глава государства Владимир Зеленский проведет встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом пишет lb.ua.

По словам Жовквы, из-за обострения ситуации в Донбассе Киев призвал обратиться к переговорам в нормандском формате, тем не менее, Москва не выражала заинтересованности в такой встрече.

Жовква также предположил, что Россия целенаправленно пытается перевести переговоры в «неконструктивное русло».

Ранее Зеленский посетил позиции военнослужащих в Донбассе. После этого он подтвердил обострение ситуации в регионе.

До этого стало известно, что представители США, Канады, Литвы, Польши и Великобритании провели совещание и обсудили якобы «рост военной активности» России возле границ Украины. Встреча, в которой приняли участие исполняющая обязанности заместителя министра обороны Соединенных Штатов по политическим делам Аманда Дори и коллеги из указанных стран-членов НАТО, прошла в онлайн-формате.