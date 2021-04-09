В Кремле ответили на просьбу Меркель дать разъяснения по военным РФ на границе с Украиной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова канцлера Германии Ангелы Меркель, которая попросила президента России Владимира Путина дать разъяснения по военным РФ на границе с Украиной.

«Президент дал необходимые разъяснения. Мы вольны абсолютно передвигать наши вооруженные силы по территории России на наше усмотрение. Украина снова превращается в потенциально нестабильный регион. Опасный взрывоопасный регион, конечно, страна принимает необходимые меры», — заявил Песков.

Ранее в Госдуме предложили Меркель переадресовать слова о Путине президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель переговорили по телефону и обсудили провокационные действия Киева в Донбассе в четверг, 8 апреля.

9 апреля замруководителя офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что Зеленский проведет встречу с канцлером Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.