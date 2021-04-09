Путин посетит место приземления Гагарина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о планах главы государства Владимира Путина на 12 апреля, День космонавтики.

По его словам, Путин полетит в Энгельс, где посетит место приземления космонавта Юрия Гагарина.

«Президент не может оставить день без своего внимания, он полетит в Энгельс. Посетит место приземления Гагарина. Там скромный музейный парковый комплекс», — сказал Песков.

12 апреля 2021 года исполняется ровно 60 лет с того момента, как ракета-носитель «Восток» вывела на орбиту корабль «Восток-1», на борту которого находился советский космонавт Юрий Гагарин. Он стал первым человеком, который побывал в космосе.