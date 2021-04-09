Украина отвергла планы по депортации русских в случае «возвращения» Крыма

Заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что у государства нет планов по депортации граждан Российской Федерации в случае «возвращения» Крыма. Об этом сообщает издание «Левый берег».

«Мы точно не можем нарушать права этих людей, как не можем нарушать и международные конвенции, касающиеся гуманитарного права. Насильственной депортации быть не может», — подчеркнул он.

Кроме того, Жовква добавил, что Украина не может себе позволить допустить нарушение прав данных людей, так как если такое произойдет, весь мир «скажет, что мы такие же, как русские».

Ранее сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крымского региона Роман Чегринец сообщил, что слова вице-премьера Украины Алексея Резникова, который заявил о том, что после «возвращения» Крыма под контроль Украины всех россиян выселят с полуострова на материк, являются проявлением истерики.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.