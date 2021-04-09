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Марин Ле Пен, 2018 год Марин Ле Пен, 2018 год

Ле Пен будет баллотироваться на президентских выборах во Франции в 2022 году

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Лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что планирует баллотироваться на президентских выборах во Франции в 2022 году. Об этом она сказала на пресс-конференции в пятницу, 9 апреля, передает Reuters.

Во втором туре президентских выборов в 2017 году Ле Пен проиграла действующему французскому лидеру Эммануэлю Макрону.

По словам политика, несмотря на неудачные дебаты после ее кампании, французы поняли, что она была сильным кандидатом.

«Поэтому я снова буду кандидатом на президентских выборах – в 2022 году», — подчеркнула Ле Пен, добавив, что проводимые опросы говорят о ее вероятной победе.

Согласно данным опроса социологической службы Elabe, который был опубликован 11 марта, 43% граждан Франции считают, что Ле Пен может выиграть президентскую гонку в следующем году.

Ранее Ле Пен заявила, что отношение Евросоюза к России, а также введенные против страны санкции являются исторической и геополитической ошибкой.

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