Путин предложил Меняйло стать врио главы Северной Осетии

Президент России Владимир Путин предложил своему полпреду в Сибири Сергею Меняйло стать временно исполняющим обязанности главы Северной Осетии, тот согласился. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что соответствующее предложение было сделано в ходе встречи по видеосвязи в четверг, 9 апреля.

«Особенно мне вас спрашивать нечего, потому что я и так практически все знаю. Знаю и вашу биографию, и работу, службу. У меня только один вопрос на самом деле. К предлагаемой вам работе готовы? Вы этого хотите внутренне?» — спросил глава государства полпреда.

«Я готов к работе», — ответил Меняйло.

28 июля 2016 года Сергей Меняйло был назначен полномочным представителем президента в СФО. До этого он работал губернатором Севастополя.