Премьер Британии выразил соболезнования в связи с кончиной принца Филиппа

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил соболезнования в связи с кончиной супруга королевы Елизаветы II принца Филипа. Об этом сообщает «Би-би-си».

«C большой печалью я узнал от Букингемского дворца, что Его Королевское Высочество герцог Эдинбургский скончался в возрасте 99 лет», — сказал премьер.

По его словам, герцог заслужил любовь многих поколений в стране, в Содружестве наций и по всему миру.

Джонсон также выразил глубочайшие соболезнования Елизавете II, отметив не только службу ее супруга Великобритании, но и его верность жене и семье.

Принц Филипп скончался в пятницу, 9 апреля, в Виндзорском замке. В июне ему исполнилось бы 100 лет.

16 февраля супруг британской королевы был госпитализирован. Спустя месяц он покинул госпиталь имени Эдуарда VII после успешной операции на сердце.