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Зеленский посетит Турцию

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Президент Украины Владимир Зеленский посетит Турцию 10 апреля. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на канцелярию Эрдогана.

«Девятое заседание стратегического совета высокого уровня между Турцией и Украиной пройдет под председательством президентов Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Зеленского в Стамбуле 10 апреля», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на заседании будут присутствовать также министры, будут обсуждаться турецко-украинские отношения, уровень стратегического партнерства и меры по углублению сотрудничества между Украиной и Турцией.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал Турцию важным и стратегическим партнером России и выразил надежду, что когда-нибудь турецкие коллеги поймут правильность и обоснованность позиции РФ по Крыму.

Он также заявил, что в настоящее время у России есть плотное взаимодействие по всем региональным вопросам с Турцией, в том числе по Азербайджану, по Сирии.

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