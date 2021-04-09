Мэр Лондона выразил соболезнования в связи с кончиной принца Филиппа

Мэр Лондона Садик Хан выразил соболезнования в связи с кончиной супруга королевы Великобритании принца Филиппа. Соответствующий пост он опубликован на своей странице в Twitter.

«Сегодня мы скорбим в связи со смертью выдающегося человека, посвятившего свою жизнь общественному служению и помощи другим. Я выражаю глубочайшие соболезнования Ее Величеству королеве и всей королевской семье в это печальное время», — написал Хан.

Он отметил, что герцог Эдинбургский не только посвятил 70 лет выполнению королевских обязанностей, но и сражался за Великобританию во время Второй мировой войны.

«Как мэр, я знаю, что могу сказать от имени всех лондонцев, что мы всегда будем благодарны за вклад, который его королевское высочество внес в наш город и нашу страну», — добавил градоначальник.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также выразил соболезнования в связи со смертью принца Филиппа.

Принц Филипп, герцог Эдинбургский, скончался в пятницу, 9 апреля, в Виндзорском замке. В июне ему исполнилось бы 100 лет.

16 февраля супруг британской королевы был госпитализирован. Спустя месяц он покинул госпиталь имени Эдуарда VII после успешной операции на сердце.