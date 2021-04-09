Посольство России выразило соболезнования в связи со смертью принца Филиппа

В посольстве России в Лондоне выразили соболезнования в связи со смертью супруга королевы Великобритании принца Филиппа. Соответствующий пост опубликован на странице посольства в Twitter.

«Наши искренние соболезнования в связи с кончиной его королевского высочества принца Филиппа», — говорится в сообщении диппредставительства.

В посольстве напомнили, что герцог Эдинбургский являлся праправнуком императора Российской империи Николая I (1825 — 1855 гг.), и отметили, что принц вызывал восхищение и будет оплакан многими россиянами.

Ранее также премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и мэр Лондона Садик Хан выразили соболезнования в связи со смертью принца Филиппа.

Принц Филипп, герцог Эдинбургский, скончался в пятницу, 9 апреля, в Виндзорском замке. В июне ему исполнилось бы 100 лет.

16 февраля супруг британской королевы был госпитализирован. Спустя месяц он покинул госпиталь имени Эдуарда VII после успешной операции на сердце.