Лавров указал главе МИД Эстонии на дискриминацию русскоязычных в стране

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с главой МИД Эстонии Эвой-Марией Лийметс заявил, что Таллину необходимо решить вопросы с дискриминацией русскоязычного населения и предотвращать попытки переписывать историю, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МИД России.

«Внимание Э.-М. Лийметс было привлечено к необходимости предпринять конкретные шаги по решению проблемных вопросов в Эстонии, связанных с консервацией массового безгражданства, дискриминационным положением русскоязычного населения, планами выдавливания из информационного и образовательного пространства русского языка, политически мотивированным преследованием русскоязычных СМИ и активистов движения соотечественников, а также неприемлемыми попытками фальсификации истории», — сообщается в заявлении МИДа России.

Разговор глав внешнеполитических ведомств состоялся по инициативе эстонской стороны.

«Эстония и Россия — соседствующие страны, и поэтому нам необходимо общаться друг с другом. Даже если у нас есть разногласия и наши мнения по многим вопросам расходятся. В телефонной беседе я подняла в качестве важной темы двухсторонних отношений вопрос ратификации подписанного в 2014 году пограничного договора между нашими странами», — заявила Лийметс.

По её словам, эстонское правительство готово продолжить работу в этом направлении. Российская сторона настаивает на выполнении договоренностей, достигнутых в 2014 году.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал линию США в отношении России «тупой» и «тупиковой».