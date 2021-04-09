Зеленский ввел санкции против Януковича, Азарова и Поклонской

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о введении санкций по отношению к бывшему президенту Виктору Януковичу, бывшему премьер-министру Николаю Азарову и еще нескольким экс-чиновникам Украины, сообщает сайт офиса главы государства.

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 марта 2021 года «О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры», — указано в тексте опубликованного на сайте указа.

Ограничительные меры коснутся экс-президента Украины Виктора Януковича, бывшего премьер-министра страны Николая Азарова, экс-министра образования Дмитрия Табачника, бывшего министра обороны Павла Лебедева, а также экс-генпрокурора Виктора Пшонки и других чиновников.

Кроме того, санкции будут установлены против зампреда комитета Госдумы по международным делам Натальи Поклонской и главы Крыма Сергея Аксенова.

Ранее Зеленский заявил, что был удивлен, что санкции против Януковича не вводились раньше.