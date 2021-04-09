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Принц Чарльз Принц Чарльз

Принц Чарльз стал новым герцогом Эдинбургским

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Старший сын королевы Великобритании Елизаветы II и ее супруга принца Филиппа, скончавшегося 9 апреля, принц Чарльз унаследовал титул герцога Эдинбургского. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Данные титулы наследуются, и после кончины Его Королевского Высочества перешли к старшему сыну, Его Королевскому Высочеству принцу Уэльскому», — пишет агентство со ссылкой на заявление британской геральдической палаты.

Также уточняется, что если принц Уэльский или другой носитель титула станет королем, титулы, унаследованные от покойного Филиппа, перейдут к короне, то есть перестанут существовать.

Однако, когда принц Чарльз станет королем, титул герцога Эдинбургского перейдет к его младшему брату принцу Эдварду. Когда Эдвард в 1999 году женился и стал графом Эссекским, его отец и старший брат договорились, что после смерти принца Филиппа и королевы он станет герцогом Эдинбургским.

Принц Филипп, герцог Эдинбургский, скончался в пятницу, 9 апреля, в Виндзорском замке. В июне ему исполнилось бы 100 лет.

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