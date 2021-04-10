В Госдепе США исключили полное снятие санкций с Ирана

Соединенные Штаты не согласятся на требования Ирана снять все санкции, введенные с 2017 года, заявил высокопоставленный чиновник американского Госдепартамента. Его слова приводит Reuters.

«Если Иран будет придерживаться позиции, согласно которой все санкции, введенные с 2017 года, должны быть отменены или [ядерной] сделки не будет, то мы движемся в тупик», – отметил чиновник.

По его словам, во время непрямых переговоров в Вене США «увидели некоторые признаки серьезности намерений Ирана», однако назвал эти признаки недостаточными.

Ранее официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что американская сторона готова снять с Ирана санкции, противоречащие Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной сделке.

С 6 по 9 апреля в Вене состоялись переговоры членов Совместной комиссии Ирана и международных посредников (Россия, Китай, Германия, Франция, Великобритания. — примечание «Газеты.Ru») по ядерной сделке. Соединенные Штаты направили на встречу своих представителей, однако прямых контактов между иранской и американской сторонами не было из-за позиции Тегерана.

В 2015 году Россия, США, Франция, Великобритания, Китай и Германия подписали соглашение с властями Ирана о заморозке ядерной программы в обмен на снятие санкций. Документ получил название Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). В мае 2018 года занимавший пост президента США Дональд Трамп в одностороннем порядке объявил о выходе американской стороны из сделки.