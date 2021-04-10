Память принца Филиппа почтили в Австралии оружейным салютом

Австралийская федеральная гвардия произвела в субботу, 10 апреля, около здания парламента страны оружейный салют из 41 выстрела в память о скончавшемся накануне британском принце Филипе. Об этом сообщил австралийский телеканал ABC.

Отмечается, что салют был произведен из шести церемониальных гаубиц с интервалом в 10 секунд. В связи с кончиной супруга королевы Великобритании по всей Австралии также приспущены флаги.

Австралийский премьер Скотт Моррисон в пятницу, 9 апреля, выразил соболезнования в связи со смертью герцога Эдинбургского.

Ранее в Британии исключили отречение Елизаветы II после смерти принца Филиппа.

9 апреля стало известно, что супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп скончался в возрасте 99 лет.

16 февраля супруг британской королевы был госпитализирован. Спустя месяц он покинул госпиталь имени Эдуарда VII после успешной операции на сердце.

Тогда источник из королевского окружения сообщал, что не коронавирус стал причиной госпитализации. Филипп и Елизавета одними из первых в Великобритании сделали прививки от коронавируса. За последнее время, начиная с 2017 года, герцог Эдинбургский несколько раз ложился в госпиталь из-за проблем с сердцем.