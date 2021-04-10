Рябков: Россия не вела контакты с США по Украине на уровне глав МИД и МО

Россия не вела и не намерена вести контакты с Вашингтоном по Украине на уровне глав МИД и Минобороны. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, передает РИА «Новости».

9 апреля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США поддерживают контакт с Россией на разных уровнях. Она также добавила, что ранее состоялся разговор на уровне министерства обороны.

Рябков назвал заявление американской стороны дезинформацией, которая вводит в заблуждение как общественность, так и правительства стран, которые проявляют интерес к украинской теме.

Дипломат подчеркнул, что контакты, которые состоялись 7-10 дней назад, проводились на других уровнях и по другим линиям.

Он отметил, что нечего добавить к той информации, которую передали коллегам из США в ходе упомянутых контактов, а также распространили по сети связи ОБСЕ.

«Остается только призвать Вашингтон более ответственно подходить к этому серьезному вопросу, не заниматься нагнетанием напряженности и в первоочередном порядке обеспечить более ответственное отношение к вопросам, касающимся тех или иных информобменов между нашими столицами», — сказал Рябков.

6 апреля Рябков заявил, что Россия не намерена давать США дополнительные разъяснения по Украине, Вашингтон должен довольствоваться тем, что у них уже есть.

Таким образом, дипломат прокомментировал заявления официального представителя госдепартамента США Неда Прайса о том, что Вашингтон попросил Москву дать объяснения в связи с сообщениями о якобы имеющих место провокациях со стороны российского государства вблизи восточной границы Украины.