Кремль: Путин еще не сделал второй укол вакцины от COVID-19

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин еще не сделал прививку вторым компонентом вакцины от COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.

«Пока не сделал», — сказал Песков.

При этом Песков не сообщил, когда Путину предстоит сделать второй укол вакцины.

Ранее Песков сообщил, что у Путина нет никаких побочных эффектов после первого укола российской вакциной против коронавирусной инфекции.

23 марта российский президент Владимир Путин сделал первую прививку от коронавируса, процедура прошла без камер. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, российский лидер прошел вакцинацию одной из трех зарегистрированных российских вакцин, при этом название препарата в Кремле не уточнили.

Впоследствии Путин заявил, что в зависимости от результатов вакцинации планирует расширить географию рабочих поездок. Также он сообщил, что все три вакцины от COVID-19, зарегистрированные в России, «эффективные, надежные и безопасные».