В Киеве рассказали о возможных сроках проведения встречи Украины, Германии и Франции по Донбассу

Советник Киева в трехсторонней группе по Донбассу рассказал о возможных сроках проведения встречи представителей Украины, Германии и Франции. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так, по его словам, переговоры могут пройти в течение недели.

Место проведения встречи трехсторонней группы по Донбассу не называется.

Полный запрет на ведение огня вступил в силу в Донбассе 27 июля 2020 года. Сторонам конфликта нельзя использовать беспилотники вблизи линии соприкосновения, размещать вооружение в населенных пунктах. Кроме того, запрещается совершение наступательных и разведывательно-диверсионных действий.

Ранее глава минобороны Украины Андрей Таран заявил о намерении мирно разрешить конфликт в Донбассе.