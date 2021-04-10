WP: на контакты США и России по ДОН может повлиять ситуация вокруг Украины

Газета The Washington Post со ссылкой на источник заявила, что контактам России и США по Договору по открытому небу может помешать ситуация вокруг Украины.

Издание отмечает, что отмена решения предыдущей администрации США, которое было связано с выходом из договора, даст возможность «обеспечить ценную прозрачность и диалог между Москвой и Вашингтоном».

Источник в американском конгрессе уточнил, что противотанковые ракетные комплексы Javelin были направлены на Украину, где хранятся на складах, которые расположены далеко от линии соприкосновения. По его словам, это связано с опасениями США по поводу эскалации.

Ранее в Госдепе заявили, что решение по возвращению в ДОН еще не принято.

15 января Россия объявила о выходе из Договора об открытом небе. Соглашение было подписано 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). 22 ноября США завершили процедуру по выходу из ДОН.