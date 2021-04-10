Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Новости политики

close

Грузия вернет на Украину своего посла

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

МИД Грузии вернет на Украину посла Теймураза Шарашенидзе, который был отозван из страны после того, как в мае 2020 года бывший президент Михаил Саакашвили стал председателем Исполнительного комитета реформ Украины. Об этом сообщил глава МИД страны Давид Залкалиани, пишет ТАСС.

«Сейчас нет времени и ситуация не та. Обстановка вокруг Украины накаляется. Мы не можем себе позволить, чтобы посол не был на месте», — сказал Залкалиани.

Он уточнил, что Грузия будет стремиться к тому, чтобы отношения с Украиной развивались динамично.

Ранее экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, против которого на родине открыто сразу несколько уголовных дел, предложил официальному Тбилиси разрешить ему въезд в страну на сутки для того, что тот мог оценить реакцию общества на свое появление.

В августе прошлого года Саакашвили заявлял, что планирует вернуться в Грузию. По его словам, во времена его правления было допущено немало ошибок, однако теперь он получил достаточно опыта, чтобы достойно служить своей стране.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.