Грузия вернет на Украину своего посла

МИД Грузии вернет на Украину посла Теймураза Шарашенидзе, который был отозван из страны после того, как в мае 2020 года бывший президент Михаил Саакашвили стал председателем Исполнительного комитета реформ Украины. Об этом сообщил глава МИД страны Давид Залкалиани, пишет ТАСС.

«Сейчас нет времени и ситуация не та. Обстановка вокруг Украины накаляется. Мы не можем себе позволить, чтобы посол не был на месте», — сказал Залкалиани.

Он уточнил, что Грузия будет стремиться к тому, чтобы отношения с Украиной развивались динамично.

Ранее экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, против которого на родине открыто сразу несколько уголовных дел, предложил официальному Тбилиси разрешить ему въезд в страну на сутки для того, что тот мог оценить реакцию общества на свое появление.

В августе прошлого года Саакашвили заявлял, что планирует вернуться в Грузию. По его словам, во времена его правления было допущено немало ошибок, однако теперь он получил достаточно опыта, чтобы достойно служить своей стране.