МИД Белоруссии оценил заявления Кравчука как отказ от достигнутых договоренностей

Глава министерства иностранных дел Белоруссии Владимир Макей прокомментировал заявление первого президента Украины и главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонида Кравчука, который выступил с предложением перенести переговоры из Минска. Об этом сообщает телеканал «Беларусь-1».

Он отметил, что данная позиция свидетельствует о нежелании украинской стороны соблюдать достигнутые в Минске договоренности.

По его словам, вокруг предложения о переносе контактов на территорию нейтральной страны, например Польши, образовалась «полная вакханалия».

«Я не знаю, откуда родом господин Кравчук, но эта его фраза-шутка достойна пера покойного одессита Михаила Жванецкого. Уж более «нейтральной» страны, чем Польша, во всем мире не сыскать», — сказал Макей.

Ранее Кравчук предложил перенести переговоры по Донбассу в Польшу.

До этого украинская делегация в ТКГ решила отказаться от Минска, который долгое время оставался площадкой для переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе.