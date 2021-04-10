Меган Маркл не приедет на похороны принца Филиппа

Принц Гарри поучаствует в церемонии похорон своего дедушки принца Филиппа. Его супруга Меган Маркл не приедет на мероприятие. Об этом пишет РИА «Новости».

Отмечается, что Меган Маркл, которая в настоящий момент ждет ребенка, не приедет из-за рекомендации ее врача.

Ожидается, что на похоронах будут присутствовать супруга скончавшегося королева Елизавета II, их дети и внуки.

Ранее Букингемский дворец сообщил, что скончавшегося накануне британского принца Филиппа, мужа королевы Елизаветы II, похоронят 17 апреля в часовне святого Георгия в Виндзорском замке.

Уточняется, что у публики не будет доступа на церемонию, но похороны будут транслировать по телевидению. На мероприятии будут присутствовать только члены семьи и близкие друзья, их будет не больше тридцати человек. Национальный траур продлится до 17 апреля, траур королевской семьи — две недели.

Принц Филипп скончался в возрасте 99 лет 9 апреля.