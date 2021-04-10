Блинкен и Рааб выразили поддержку Украине

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб и госсекретарь США Энтони Блинкен провели телефонные переговоры, в ходе которых обвинили Россию в провокациях. Об этом сообщает РИА «Новости».

Кроме того, они заявили, что поддерживают Украину в связи с обострением ситуации на востоке страны.

«Они подчеркнули необходимость того, чтобы Москва немедленно положила конец наращиванию военной мощи и подстрекательской риторик», — заявил официальный представитель американского дипведомства Нед Прайс.

При этом он не уточнил, о каких именно провокациях идет речь.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция выступает за снижение напряженности на востоке Украины.