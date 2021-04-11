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Новости политики

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Глава ведущей фракции Европарламента потребовал ужесточения санкций против России

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Манфред Вебер, глава Европейской народной партии в Европейском парламенте, заявил о необходимости ужесточить европейские и американские санкции по отношению к России из-за якобы участия в эскалации конфликта на Донбассе и ухудшения здоровья Алексея Навального, сообщает ТАСС.

«Время дозированных санкций в таком случае минует. Масштабное замораживание счетов олигархов или отключение России от SWIFT должны стать реальными вариантами в случае эскалации», — заявил Вебер.

По словам политика, Россия якобы вернулась к курсу ведения опасных провокаций на Донбассе, а предполагаемое перемещение войск к границе Украины — это испытание для Запада.

«Ответ на это должен быть недвусмысленным и сильным», — утверждает Вебер.

Ранее несколько европейских стран, а также США выразили обеспокоенность по поводу сообщений о перемещениях российских войск вблизи границ Украины.

Глава минобороны Германии призывает Россию объяснить перемещения войск, Франция ранее также заявила, что ожидает от РФ пояснений.

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