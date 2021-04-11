Эрдогана пригласили посетить Крым

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель пригласил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана посетить полуостров. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Эрдоган, если он действительно мудрый и мужественный политик, может приехать в Крым. Крым открыт, Россия стремится вести открытый диалог со всеми государствами, выстраивая добрососедские отношения. Но, к сожалению, со стороны Эрдогана пока мы слышим только недальновидные и оскорбительные для крымчан заявления», — говорится в сообщении.

Гемпель добавил, что Турции следует выстраивать экономические отношения с Крымом, а Эрдогану обратить внимание на «национал-радикальное руководство Украины, которое грубо попирает права человека».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил по итогам переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским, что Анкара выступает за снижение напряженности на востоке Украины, поддерживает территориальную целостность Украины и поддерживает идею проведения саммита «Крымская платформа».

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.