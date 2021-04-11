Кремль: послание Путина парламенту будет «постковидным»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию будет «постковидным» из-за беспрецедентного периода в жизни страны. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Оно так или иначе будет постковидным. Потому что, еще раз повторяю, беспрецедентный период, в котором мы сейчас находимся», — сказал Песков.

Ранее Путин заявил, что уже работает над посланием Федеральному собранию. По его словам, в послании традиционно будут обозначены стратегические ориентиры социально-экономического развития России, а также задачи для совместной работы федеральных органов власти, управленческих команд в регионах и на местах.

Президент подчеркнул, что в данном случае важен системный подход, преемственность целей, которые перед собой ставит российское руководство, а также постоянная настройка тех механизмов, инструментов, которые имеются в распоряжении или которые создаются президентом, премьер-министром, вице-премьерами и министрами для совместной работы.