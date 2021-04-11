Песков: заявления США о скоплении сил РФ у границы с Украиной не соответствуют действительности

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что заявления США о скоплении российских сил на границе с Украиной противоречат реальному положению дел. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Ну Вашингтон в целом скуп на какие-либо, я бы сказал, адекватные и объективные оценки в отношении Российской Федерации. Поэтому речь идет о совсем субъективных оценках, зачастую которые противоречат реальному положению дел. Мы к этому привыкли», — сказал Песков.

Ранее Песков заявил, что перемещение российских войск по территории государства не должно беспокоить другие страны.

До этого американские СМИ сообщили, что РФ якобы стягивает войска к границе с Украиной. До этого подобные заявления звучали и в Киеве. В Москве пояснили, что аналогичные публикации помогут переложить вину на Россию в случае обострения внутреннего конфликта на Украине.