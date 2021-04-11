В Кремле считают ситуацию на Украине опасной для России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуация на Украине опасна для России.

«Рядом с нами страна, где вот-вот может возобновиться гражданская война. Рядом с нами страна, в которой мы не исключаем, что руководство опять посчитает возможным решать внутреннюю проблему силовыми методами. Опасно ли это для нас? Конечно, опасно», — сказал он в передаче «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Пресс-секретарь добавил, что Россия принимает меры для обеспечения своей безопасности.

Песков также сообщал, что в Донбассе происходит ситуация невыполнения Минских договоренностей и активизация провокационных действий со стороны вооруженных сил Украины.

Ранее глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин выразил мнение, что Украина готова к полномасштабным боевым действиям в Донбассе. По его словам, об этом свидетельствует большое количество боевой техники и солдат, которое Киев в последнее время стягивает к линии соприкосновения.