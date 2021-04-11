Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Новости политики

close
Президент Чехии Милош Земан, апрель 2019 года Президент Чехии Милош Земан, апрель 2019 года

Президент Чехии решил пересесть в инвалидную коляску

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Президент Чехии Милош Земан принял решение передвигаться на инвалидной коляске из-за больных ног. Об этом он сообщил в интервью Blesk.

«Я решил пересесть на коляску», – заявил глава государства.

Он рассказал, что уже использует коляску для передвижения по загородной резиденции и по Пражскому граду (резиденция главы государства в Праге. – примечание «Газеты.Ru»). При этом Земан отметил удобство такого способа передвижения.

Кроме того, чешский лидер также поделился планами провести в октябре праздничную церемонию по случаю годовщины образования Чехословакии также в инвалидной коляске, если мероприятие состоится.

Ранее президент Чехии неоднократно жаловался на болезни ног. Кроме того, у политика в 2019 году была обнаружена склонность к низкому артериальному давлению и обезвоживанию из-за того, что за последние два года он похудел на 20 кг.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.