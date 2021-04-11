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Новости политики

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Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси и президент Дональд Трамп во время мероприятия в Вашингтоне в память о погибших при исполнении сотрудниках правоохранительных органов, май 2019 года Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси и президент Дональд Трамп во время мероприятия в Вашингтоне в память о погибших при исполнении сотрудниках правоохранительных органов, май 2019 года

Пелоси решила остаться в политике после победы Трампа в 2016 году

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Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси намеревалась уйти в отставку, однако на ее решение остаться повлияла победа экс-президента США Дональда Трампа на выборах в 2016 году. Об этом сообщается в книге «Госпожа спикер: Нэнси Пелоси и уроки власти» автора Сьюзан Пейдж, передает USA Today.

В книге отмечается, что конгрессвумен планировала дать себе отдохнуть, «понянчиться со своими девятью внуками», перевести дух и «написать мемуары».

Как пишет автор, Пелоси рассчитывала уйти в тот момент, когда Хиллари Клинтон, которая на тот момент была кандидатом на пост главы Белого дома, одержит победу в предвыборной гонке.

Пейдж также написала о словах Пелоси, которая заявила, что испытала «физический» шок, узнав, что новым президентом США стал Трамп.

При этом близкие родственники сомневались в том, что спикер палаты представителей действительно сможет покинуть пост, несмотря на планы.

На данный момент остается неизвестным, останется ли Пелоси на своем посту.

Ранее Пелоси прокомментировала решение сената по импичменту Трампа.

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