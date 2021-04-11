Муниципальные выборы в 5 регионах завершаются без серьезных нареканий от наблюдателей

В Республике Алтай, Бурятии, Омской области и Алтайском крае подходит к концу голосование на муниципальных выборах, в Якутии участки уже закрылись, и началось подведение итогов голосования.

По данным общественных штабов по наблюдению за выборами, в течение дня направляющих информацию о ситуации на участках на портал nom24.ru, существенных нарушений в этих регионах не обнаружено.

По оценкам экспертов Ассоциации НОМ, процесс голосования в этих регионах отлажен, нареканий к организации выборов не наблюдается.

В Республике Алтай выборы в местные советы депутатов проходят в Улаганском, Усть-Канском и Чемальском районах. Как сообщил член Общественной палаты Республики Алтай Артур Сабин на всех избирательных участках за чистотой голосования следят общественные наблюдатели. «Никаких нарушений они не зафиксировали. К работе комиссий претензий нет. Все информационные стенды с информацией о кандидатах оформлены по закону», - рассказал он.

На дополнительных выборах Депутата Совета депутатов Ябоганского сельского поселения по состоянию на 18:00 местного времени количество проголосовавших - 40,55%. В селе Верх-Ябоган по состоянию на 18:00 (время местное) количество проголосовавших - 26,66%.

В Республике Бурятия проходят выборы в Тарбагатайском, Иволгинском, Хоринском и Мухоршибирском районах. Региональный координатор Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» в Республике Бурятия Баясхалан Банзаракцаев отметил: в Мухоршибирском районе выдвигались 8 кандидатов (4 от ЕР, 1 от ЛДПР, 2 от КПРФ, 1 самовыдвиженец) и все они были зарегистрированы комиссией – «политическая конкуренция здесь довольно высокая».

В Республике Саха (Якутия) проходят досрочные выборы главы Сургулукского наслега и проведены дополнительные выборы членов наслежного Совета депутатов Бютейдяхского и Тыллыминского наслегов. По словам заместителя председателя Общественной палаты региона Николая Бугаева, который лично выезжал на участки в составе мобильной группы Общественного штаба, никаких проблем в ходе голосования не обнаружено.

На выборах в Омской области проходят дополнительные выборы депутата Совета Таврического муниципального района по одномандатному избирательному округу № 9. Здесь за победу борются кандидат от ЛДПР и 4 самовыдвиженца и от каждого из них, как сообщила член-корреспондент Российской академии образования и член Общественной палаты региона Надежда Чекалева, на выборах представлены наблюдатели. «Никаких проблемных моментов не фиксируется», - прокомментировала ход кампании эксперт. На 18:30 местного времени явка на уровне 37%.

В Солонешенском районе Алтайского края организованы дополнительные выборы члена Совета народных депутатов Солонешенского сельсовета по одномандатному избирательному округу № 8. О том, как проходит голосование, рассказал руководитель мониторинговой группы общественного штаба по наблюдению за выборами в Алтайском крае Юрий Овиденко. «Все идет в спокойном режиме. Нет никаких замечаний, жалоб или нареканий. Уровень профессионализма организаторов выборов высокий», - сообщил эксперт.