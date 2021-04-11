Киев заявил о получении «мощного сигнала» от Запада

Официальный представитель МИД Украины Олег Николенко заявил, что главы европейских внешнеполитических ведомств выразили солидарность и поддержку Киеву в вопросе Донбасса. Об этом он написал в своем Facebook.

По его словам, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонные переговоры с иностранными коллегами, в том числе из США, Франции, Канады и Британии, а также генсеком ОБСЕ и представителями ЕС.

«Украина получила мощный сигнал солидарности от международных партнеров. Все больше стран решительно заявляют о поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины на фоне эскалации Россией ситуации с безопасностью», — написал Николенко.

Он также добавил, что в частности, поддержку стране выразили турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган и генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Ранее Эрдоган призвал Россию и Украину провести переговоры.