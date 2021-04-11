В Госдуме ответили Блинкену на угрозы в адрес России

Первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин прокомментировал заявление главы Госдепа США Энтони Блинкена, который пригрозил России «последствиями» за ситуацию на Украине. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что обострение отношений России и Украины происходит под влиянием США. Однако, по его словам, остаются неизвестными пределы напряженности.

«Считают ли они, что Украина должна быть подвигнута к началу каких-то военных операций на востоке или они удовлетворятся просто общим ростом напряженности», — сказал Затулин.

Кроме того, депутат указал на заинтересованность администрации президента США Джо Байдена в «том, чтобы наращивать напряженность в связи с Украиной и используя Украину».

Первый замглавы комитета также выразил уверенность в том, что Украина перестала быть субъектом политики и превратилась в объект.

Ранее США снова пригрозили России последствиями за «безответственные действия».