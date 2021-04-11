Немецкие депутаты призвали к выходу Германии из Евросоюза

Большинство членов немецкой партии «Альтернатива для Германии» выступили с призывом о выходе Германии из состава ЕС. Об этом сообщает агентство DPA.

Соответствующее заявление было сделано в рамках съезда партии в Дрездене. В поддержку Dexit выступили 550 членов партии.

«По нашему мнению, Германия непременно должна выйти из Европейского союза, необходимо создать новое европейское экономическое сообщество, преследующее общие интересы», — говорится в решении съезда.

При этом сопредседатель партии Йорг Мойтен выступил против данной позиции.

Ранее Европе также предсказали выход из состава ЕС Франции.