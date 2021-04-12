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Новости политики

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Лукашенко посетит Азербайджан

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник, 13 апреля, посетит Азербайджан для переговоров со своим коллегой, Ильхамом Алиевым, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

«Президент Беларуси Александр Лукашенко 13 апреля направится с визитом в Азербайджан. Двухдневная программа предполагает насыщенную переговорную повестку. В частности, глава белорусского государства Александр Лукашенко и президент Азербайджана Ильхам Алиев проведут две встречи», — указано в сообщении пресс-службы.

Первая встреча лидеров Белоруссии и Азербайджана пройдет в Баку в неформальной обстановке сразу по прилету Лукашенко. В ходе этой встречи Алиев и Лукашенко обсудят основные направления белорусско-азербайджанских отношений и стратегические вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Белоруссией.

«Официальная часть переговоров запланирована на среду. Встреча президентов пройдет в узком и расширенном составах с участием членов делегаций», — сообщает пресс-служба белорусского президента.

Главной темой обоих встреч станет торговля между странами, а также наука, здравоохранение, туризм и образование.

Ранее МИД Белоруссии заявил, что закроет посольства в нескольких странах.

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