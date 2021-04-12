Путин посетит музейный комплекс на месте приземления Гагарина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в рамках поездки в Энгельс глава государства Владимир Путин посетит музейный комплекс на месте приземления Юрия Гагарина в Энгельсе и проведет совещание по развитию космической деятельности.

«Президент сегодня летит в Энгельс. Он посетит Парк покорителей космоса, возложит цветы к памятнику Гагарину. Именно там Гагарин совершил посадку», — рассказал Песков.

Совещание пройдет в формате видеоконференции, сказал Песков. Он также добавил, что с основным докладом выступит глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Также президент проведет встречу с губернатором Саратовской области Валерием Радаевым.

По словам пресс-секретаря, государственного лидера в поездке будут сопровождать председатель Госдумы Вячеслав Володин, губернатор Саратовской области Валерий Радаев и летчик-космонавт Валентина Терешкова.

После окончания мероприятий президент вернется в Москву, подчеркнул Песков.

12 апреля в День космонавтики под Саратовом состоится официальное открытие Парка покорителей космоса.