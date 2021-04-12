В Кремле оценили слова Блинкена об «агрессивных действиях» России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник, 12 апреля, прокомментировал заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о последствиях «агрессивных действий» России.

Накануне Блинкен в интервью телеканалу NBC заявил, что президент США Джо Байден заставит Россию «заплатить» в случае безответственного поведения. По его словам, американский лидер четко обозначил свою позицию: «если Россия будет действовать безответственно и агрессивно, за это будет цена и будут последствия». Госсекретарь также отметил, что Вашингтон поддерживает контакты с европейскими партнерами на фоне беспокойства из ситуации на границе России и Украины.

«Определенная происходит девальвация подобных фраз. Вот эти призывы отказаться от каких-то эфемерных и агрессивных действий, угрозы заставить заплатить цену — чем больше ты произносишь такие фразы, тем больше они девальвируются», — сказал представитель Кремля.

Он подчеркнул, что Россия никогда не занималась и не собирается заниматься агрессивными действиями.

«Россия, еще раз повторю, ни для кого никогда не представляла и не представляет агрессии и никогда не занималась агрессивными действиями», - добавил он.

Ранее Песков опроверг заявления американской стороны о якобы «скоплении» российских сил на границе с Украиной.