Лавров: Киев ведет войну против своего народа

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе переговоров с египетским коллегой Самехом Шукри заявил, что украинские власти целенаправленно ведут войну против собственных граждан, сообщает РИА «Новости».

По мнению главы МИД России, Киев готов к безрассудным действиям, нарушая ранее достигнутые договоренности.

«Мне кажется, уроки должны были быть извлечены в 2014 году. К сожалению, это пока не так. Пока мы не наблюдаем подтверждения этой истины, усвоенной, мы надеялись, всеми теми, кто поощрял антироссийские русофобские настроения украинского руководства, и кто поощрял отсутствие какого-либо желания и прошлого правительства, и нынешнего правительства в Киеве выполнять международно-правовые договоренности, закрепленные резолюцией Совета Безопасности, которая одобрила минские соглашения», — заявил Лавров.

По мнению главы российского внешнеполитического ведомства, действия Украины не приведут ни к чему хорошему.

«Это может плохо кончиться, потому что в погоне за восстановлением своего рейтинга нынешний киевский режим вполне может сорваться на безрассудные действия», — резюмирует Лавров.

Полный запрет на ведение огня вступил в силу в Донбассе 27 июля 2020 года. Сторонам конфликта нельзя использовать беспилотники вблизи линии соприкосновения, размещать вооружение в населенных пунктах. Кроме того, запрещается совершение наступательных и разведывательно-диверсионных действий.

Ранее украинские силовики заявили о гибели одного военного в Донбассе при обстреле.