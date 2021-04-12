МИД РФ: Москва предостерегает Турцию от подпитки милитаристских настроений Киева

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва предостерегает Турцию и другие страны от подпитки милитаристских настроений Украины. Об этом дипломат сказал по итогам переговоров с египетским коллегой Самехом Шукри, передает РИА «Новости».

Лавров также призвал проанализировать ситуацию и вечные воинствующие заявления киевского режима.

Таким образом, российский министр прокомментировал визит президента Украины Владимира Зеленского в Турцию 10 апреля, а также сделку по продаже турецкой стороной оружия Киеву.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров с Зеленским сообщил, что сотрудничество Анкары и Киева в области оборонной промышленности не направлено против третьих стран.

По данным РИА «Новости», в пресс-службе ведущего производителя турецких беспилотников – компании Baykar ранее сообщили, что украинская сторона уже приобрела турецкие ударные беспилотники Bayraktar.

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поддержал вхождение Украины в состав НАТО.