Меркель рассказала, что в последний раз выступает в должности канцлера

Лидер ФРГ Ангела Меркель заявила, что в последний раз выступает на открытии международной промышленной выставки-ярмарки Hannover Messe в должности канцлера ФРГ, сообщает РИА «Новости».

«Пандемия, к сожалению, требует от нас всех еще немного ограничений и терпения, но я хочу сказать, что я бы всех вас с большим удовольствием сегодня встретила в Ганновере, поскольку это моя последняя речь в качестве канцлера ФРГ на Hannover Messe», — сказала Меркель.

Она добавила, что открывать выставку для международных гостей в качестве канцлера ФРГ стало для нее большой честью.

Ярмарка-выставка Hannover Messe («Ганноверская промышленная выставка») началась 12 апреля и проходит в онлайн-формате. На посту канцлера ФРГ Меркель не раз принимала участие в Hannover Messe и выступала с речами.

В этом году главной темой выставки станет «индустрия 4.0» — речь пойдет в том числе о новых коммуникационных технологиях для автоматизации и логистики в связи с отказом от возобновляемых источников энергии и усилиями по защите климата.