Путин заявил о готовности РФ к сотрудничеству в космосе

Президент России Владимир Путин заявил, что страна готова сотрудничать с другими государствами в космосе и развивать международное сотрудничество. Об этом глава государства сказал на совещании по вопросам развития космической отрасли.

«Мы будем и дальше развивать международные программы, готовы участвовать в совместной работе с нашими партнерами в космосе», — сказал Путин.

Политик отметил, что для достижения целей, заявленных в космической сфере, нужен комплексный долгосрочный подход. Он должен учитывать российские интересы и быть подкрепленным соответствующими ресурсами.

Ранее Путин также призвал использовать преимущества страны в космической отрасли для укрепления обороноспособности.

Глава государства подчеркнул, что в 21 веке Россия должна «достойно поддержать статус одной из ведущих ядерных и космических держав». Он напомнил, что космическая отрасль «связана напрямую с обороной».