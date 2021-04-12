Президент Словакии хочет рассекретить договор о поставках «Спутника V»

Президент Словакии Зузана Чапутова намерена обсудить с министром здравоохранения страны Владимиром Ленгварским возможность рассекретить договор о поставках российской вакцины от коронавируса нового типа «Спутник V». Ее слова приводит РИА «Новости».
По словам Чапутовой, она уже запросила для себя доступ к соглашению.
«Я намерена узнать у главы минздрава, почему это соглашение является тайным и может ли оно быть открыто для общественности», – рассказала глава государства.
При этом она подчеркнула, что проведенные в Словакии испытания российского препарата свидетельствуют о его эффективности и безопасности.
«Ни один разумный человек не может быть против «Спутника V» или любой иной вакцины, где бы она ни была изготовлена, если она безопасна и эффективна», – отметила президент.
Ранее сообщалось, что словацкий регулятор нарушил контракт с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и провел испытания российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в лаборатории, которая официально не аккредитована в Евросоюзе. На фоне этого РФПИ попросил словацкие власти вернуть дозы препарата.
Впоследствии словацкий вице-премьер Игорь Матович сообщил, что договорился о проведении экспертизы вакцины в сертифицированной лаборатории в Венгрии.