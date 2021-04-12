Рогозин раскритиковал Госдеп за слова о Дне космонавтики

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин раскритиковал публикацию Госдепартамента о Дне космонавтики, где не был упомянут Юрий Гагарин. Об этом Рогозин написал в Twitter.

В сообщении Госдепартамент напомнил, что сегодня по миру отмечают шестидесятилетие пребывания человека в космосе. В то же время не упоминается имя первого космонавта и не указано, что первой страной, запустившей человека в космос, был Советский Союз. К публикации прикреплена фотография американского астронавта с американским флагом.

«Засранцы. Сверхдержавы так себя не ведут», — написал Рогозин.

Ранее президент России Владимир Путин предложил увеличить зарплаты космонавтам. До этого глава государства заявлял, что страна готова сотрудничать с другими государствами в космосе и развивать международное сотрудничество. Политик также призвал использовать преимущества страны в космической отрасли для укрепления обороноспособности.