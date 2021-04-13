Посольство РФ возмутилось Госдепом за неупоминание Гагарина

Посольство РФ в США упрекнуло в «беспамятстве» Госдепартамент США, который не упомянул первого космонавта Земли Юрия Гагарина в своем сообщении о полете человека в космос. Об этом сказано в заявлении, опубликованном на странице дипмиссии в Facebook.

В диппредставительстве выразили сожаление, что Госдеп Соединенных Штатов уже не в первый раз «демонстрирует беспамятство в том, что касается истории освоения космоса».

В посольстве также напомнили, что что Генеральная Ассамблея ООН объявила 12 апреля Международным днем полета человека в космос в память о Юрии Гагарине.

Ранее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин раскритиковал публикацию Госдепа США о Дне космонавтики, где не был упомянут Юрий Гагарин.

В сообщении американского внешнеполитического ведомства говорилось, что 12 апреля в мире отмечают шестидесятилетие пребывания человека в космосе. В то же время не упоминается имя первого космонавта и не указано, что первой страной, запустившей человека в космос, был СССР. К публикации прикреплена фотография астронавта США с американским флагом.