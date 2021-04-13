Лавров назвал ошибкой новые санкции Евросоюза против Ирана

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с иранским коллегой Джавадом Зарифом назвал ошибкой решение Европейского союза ввести санкции против Ирана за нарушения прав человека. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Я не видел текст этого решения, но уже сам факт вызывает огромное количество вопросов. Если в Евросоюзе отсутствует какая-либо координация, и правая рука не знает, что делает левая, это просто беда», — сказал российский дипломат.

По его словам, если соответствующее решение было осознанно принято во время переговоров, которые идут в Вене по спасению Всеобъемлющего плана действий, то решение о санкциях — «это уже не беда, это уже ошибка которая... хуже, чем преступление».

Зариф назвал новые европейские санкции против республики «диверсионным актом» и заявил, что Тегеран в обязательном порядке отреагирует на действия ЕС.

12 апреля Евросоюз расширил санкции против Ирана в связи с нарушением прав человека, добавив в санкционный список восемь лиц и три компании. Ограничительные меры были продлены до 13 апреля 2022 года. Тегеран, в свою очередь, приостановил сотрудничество с ЕС по правам человека, борьбе с терроризмом и наркотиками, а также по вопросу беженцев.