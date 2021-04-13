Песков: пандемия не кончилась

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пандемия коронавируса не окончена.

Он отметил, что визит главы государства Владимира Путина в Энгельс не является никаким сигналом.

«Пандемия не кончилась, здесь нечего сигнализировать. Новые обострения в соседних европейских государствах, в Турции. В России она спокойнее, чем у наших соседей. Но было бы неверно говорить о том, что пандемия окончена», — сказал Песков.

Он уточнил, что поездки президента были не так часто, но будут продолжаться.

Накануне, 12 апреля, президент России Владимир Путин возложил цветы к памятнику космонавту Юрию Гагарину в Энгельсе, Саратовская область. Глава государства посетил Парк покорителей космоса, расположенный на месте приземления Гагарина в 1961 году.